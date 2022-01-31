Опубликованы фото запуска северокорейской ракеты

Власти Северной Кореи опубликовали фотографии запуска баллистической ракеты Hwasong-12 — самой мощной в распоряжении государства с 2017 года. Об этом сообщило Reuters.

Запуск осуществили 30 января. Северокорейская сторона опубликовала фотографии, на которых видны фрагмент Корейского полуострова и прилегающие территории.

Ракета пролетела на высоте около 2000 километров и прошла путь 800 километров, упав в воды неподалеку от территории Японии.

Военные аналитики увидели в запуске послание лидера КНДР Ким Чен Ына в адрес мировых держав, сообщила CNN. По их мнению, руководитель республики хочет показать миру, что его страна остается влиятельным игроком.

«Угрожая дестабилизировать Азию, в то время как глобальные ресурсы истощены в других местах, Пхеньян требует, чтобы мир заплатил ему за то, чтобы он действовал как ответственная ядерная держава», — сказал доцент международных исследований Женского университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли.

Ранее в КНДР сообщили об очередном испытании гиперзвукового оружия. На нем присутствовал Ким Чен Ын. Стрельбы проводились с целью подтвердить данные о технических характеристиках разработанной ракеты.