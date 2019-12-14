Опубликованы фото из военного лагеря террористов в Ливии

Российские журналисты побывали на территории военной базы террористов в Бенгази в Ливии и опубликовали фотоотчет. Радикальных исламистов выбила отсюда Ливийская национальная армия.

Бывшая база террористов в Бенгази. Источник фото: РИА ФАН

По данным РИА ФАН, попасть на территорию этой базы можно только по разрешению Ливийской национальной армии (ЛНА).

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В Ливии сейчас двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук правит избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи заседает правительство национального согласия — его сформировали при поддержке ООН и Европы.

Ливийская национальная армия полностью освободила Бенгази — второй по величине в стране город после Триполи — от террористов в 2017 году. Восточные власти Ливии сотрудничают с ЛНА, которая воюет с радикальными исламистами.