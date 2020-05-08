Опубликованы «доказательства вмешательства» России в выборы США

Сопроводительные документы и 57 стенограмм свидетельских показаний, связанных с расследованием 2017–2018 гг. о вмешательстве России в президентские выборы были опубликованы спецкомитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщил ТАСС, следователям так и не удалось доказать наличие сговора между Москвой и предвыборным штабом действующего ныне президента страны Дональда Трампа.

Ранее в Белом доме пытались затормозить публикацию документов из-за наличия в них секретной информации. Но потом сняли это требование. По некоторым данным, выложить в свободный доступ материалы решил глава спецкомитета сенатор от Демократической партии Адам Шифф. Он уверен, что документы содержат доказательства «российского вмешательства».

Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что фейковое расследование в отношении России помешало сотрудничеству двух стран. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с российским лидером.