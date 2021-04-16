Опубликовано видео с места захвата Банка Грузии в Тбилиси

Видео с места захвата вооруженными преступниками Банка Грузии в Тбилиси появилось в Сети. На кадрах, опубликованных РИА «Новости», можно видеть, что территория возле здания оцеплена сотрудниками полиции. Здесь же находятся сотрудники экстренных служб.

Официально в МВД страны случившееся пока не прокомментировали. Местные СМИ уточняют, что пока в районе Авлабари, где произошло ЧП, не слышно никаких выстрелов.

Данные о точном количестве заложников и о требованиях захватчиков уточняются.

Осенью прошлого года в Тбилиси произошло нападение на офис микрофинансовой организации MBC. Налетчик взял в заложники 17 человек и потребовал запретить азартные игры, снизить цены на лекарства, повысить пенсии и отмены процентов по займам.