Опубликовано видео из Болгарии, где в результате ДТП погибли более 40 человек
BGNES Agency опубликовало видео с места ДТП с автобусом в Болгарии, жертвами которого стали 45 человек
Полиция работает на трассе «Струма», где при ДТП с автобусом погибли 45 человек. Видео с места случившегося опубликовало BGNES Agency.
На кадрах можно увидеть огражденный участок дороги и полицейскую машину.
Авария произошла прошедшей ночью недалеко от села Боснек на западе Болгарии. Автобус с туристами, ехавшими из Турции в Северную Македонию, загорелся. Изначально сообщалось о 45 погибших. Позже РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию написало, что жертвами стали 46 человек. Всего в салоне находились 51 пассажир и водитель. Последний погиб на месте.
Начальник местной пожарной охраны Николай Николов заявил, что пожар случился в результате несчастного случая. Всех пострадавших доставили в больницы.
Власти Болгарии рассматривают три версии произошедшего: водитель мог уснуть за рулем, к ДТП привела техническая неисправность или мокрая дорога.