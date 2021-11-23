Опубликовано видео из Болгарии, где в результате ДТП погибли более 40 человек

Полиция работает на трассе «Струма», где при ДТП с автобусом погибли 45 человек. Видео с места случившегося опубликовало BGNES Agency.

На кадрах можно увидеть огражденный участок дороги и полицейскую машину.

Авария произошла прошедшей ночью недалеко от села Боснек на западе Болгарии. Автобус с туристами, ехавшими из Турции в Северную Македонию, загорелся. Изначально сообщалось о 45 погибших. Позже РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию написало, что жертвами стали 46 человек. Всего в салоне находились 51 пассажир и водитель. Последний погиб на месте.

Начальник местной пожарной охраны Николай Николов заявил, что пожар случился в результате несчастного случая. Всех пострадавших доставили в больницы.

Власти Болгарии рассматривают три версии произошедшего: водитель мог уснуть за рулем, к ДТП привела техническая неисправность или мокрая дорога.