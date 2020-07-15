Опубликовано расписание матчей ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) рассказала, как будет проходить чемпионат мира в Катаре в 2022 году. Известно, что первый матч пройдет 21 ноября в Эль-Хуэре.

В нем примут участие сборная Катара. Полное расписание появилось на сайте FIFA. Согласно нему, игры группового этапа продлятся до 2 декабря. Встречи 1/8 финала начнутся 3 декабря и закончатся 6 декабря. Четверть финал будет 9–10 декабря, а полуфинал состоится 13–14 декабря.

Игра за третье место пройдет 17 декабря на стадионе «Халифа» в Дохе, финальный матч запланирован на 18 декабря. Он пройдет в городе Лусаиле и одноименном стадионе.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году приняла Россия. Тогда победителем стала Франция. Она обыграла Хорватию со счетом 4:2.

В конце июня стало известно, что президент РФ Владимир Путин и и эмир Катара Тамим Аль Тани договорились о сотрудничестве двух стран при подготовке и проведении ЧМ-2022.

Катар получил право провести у себя мундиаль еще в 2010 году. Таким образом чемпионат 2022 года впервые в истории пройдет в арабской стране. При этом он состоится зимой, а не летом. Такое решение было принято из-за того, что летом в этой стране очень жарко.