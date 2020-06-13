Опубликовано открытое письмо главы ФЗНЦ Малькевича к плененному в Ливии Максиму Шугалею

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем блоге опубликовал открытое письмо, адресованное его коллеге, незаконно удерживаемому в ливийском плену, Максиму Шугалею. Он подтвердил тот факт, что Шугалей сейчас находится не в тюрьме, а в больнице в тяжелом состоянии после перенесенных пыток.

Александр Малькевич обнародовал важную информацию о том, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан находились на борту самолёта премьер-министра нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. В ночь с 7 на 8 июня борт с россиянами сел в Турции, а утром вылетел обратно в Ливию. До этого ливийское издание Libya24 сообщило, что Саррадж вылетает в Москву с россиянами на борту. К сожалению, этого не произошло.

Александр Малькевич объясняет: «Теперь стало понятно, в чем была проблема. Сегодня поступила информация от наших источников в Ливии: Максим Шугалей в тяжелом состоянии после перенесённых пыток переведён в стационар в Митиге. В ливийских соцсетях писали, что, когда Саррадж увидел Максима во время перелета, то понял, что таким отдавать его нельзя».

На днях в сети просочилась информация, что россиян якобы освободили из тюрьмы «Митига» и перевели жить на виллу. Однако это оказалось вбросом. Малькевич утверждает, что Максим Шугалей сильный человек, и, несмотря на год заточения в тюрьме, это не сломило дух россиянина. Глава ФЗНЦ надеется, что его открытое письмо дойдет до адресата, так как за его блогом следят не только в России, но и заинтересованные люди на Западе и в Ливии.

Федеральное агентство новостей публикует текст послания главы фонда своему коллеге и другу:

«Макс! Ты всегда был образцом стойкости и несгибаемости для своей семьи и друзей, а теперь стал образом мужества для многих россиян. Правду о твоей истории, твоей силе и мужестве знают (и это не преувеличение) миллионы людей как в России, так и во всем мире. Мы все знаем о тех тяжелых испытаниях, что выпали на твою долю. Знай и ты: в тебя верит твоя семья, твои друзья и огромное число граждан России, которые ждут твоего возвращения. Да! Мы верим в твое возвращение и ждём тебя. Держись! Надеюсь, это мое письмо дойдет до тебя».

Редакция ФАН сочла символичным в День России провести опрос среди россиян на тему должна ли Москва спасти социологов из плена ПНС Ливии. Всего за несколько часов почти шесть тысяч неравнодушных россиян проголосовали в поддержку ученых. При этом выяснилось, что абсолютное большинство выступает за спасение социологов любыми методами, как дипломатическими, так и военными.