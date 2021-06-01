Опубликована третья часть «прослушки Медведчука»

На YouTube-канале Bihus.info, который позиционирует себя как команду журналистских расследований, появилась третья часть телефонных разговоров, которые якобы вел глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук с представителями России.

Ранее канал опубликовал две записи телефонных разговоров человека, чей голос похож на Медведчука, с представителями самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республик. На них ссылался глава СБ Украины Иван Баканов. Сам политик утверждает, что записи поддельные, и называет их «чистой провокацией».

«С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», — сказано в описании к видео.

В новом ролике якобы обсуждается план по недопущению национализации участка нефтепровода «Самара — Западное направление» Украиной в 2015 году. Медведчук якобы рассказывает, что некто «главный», подразумевается экс-президент республики Петр Порошенко, не допустит дело до суда.

Несмотря на утверждения журналистов канала том, что записи подлинные, приводятся только вырезанные части.

Виктора Медведчука и его соратника по политсовету Тараса Козака 11 мая заподозрили в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 13 мая политик был отправлен под домашний арест.

Возле здания киевского апелляционного суда 21 мая состоялись столкновения между сторонниками Медведчука и националистами.