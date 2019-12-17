Опубликована оптическая иллюзия года

Пользователь Twitter InertialObserbr опубликовал оптическую иллюзию, которую назвал «Иллюзия 2019 года. Лучшая». Подписчики уже сломали мозг при просмотре ролика.

Иллюзия основана на простой кривой Лиссажу. В короткой анимации автор использовал «умное затемнение/подсветку, чтобы создать иллюзию „двойной оси“», сказано в пояснениях к ролику.

Фигуры Лиссажу — это траектории, которые чертит точка, которая одновременно совершает два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Подписчики автора пытались понять, в каком именно направлении вращается фигура. Это удалось не всем. И правда, нелегко понять, в каком именно направлении вращается фигура: слева направо или сверху вниз.

Пользователи признались, что ролик вышел «залипательным». Некоторые смотрят на движущиеся линии часами и впадают в настоящий транс.

«Я смотрю на это уже девять часов, высылайте помощь», — отметил пользователь ClassyScrientist. Судя по другим комментариям, он такой не один.

На почетное наименования «оптической иллюзии года» ранее претендовал ролик жительницы Лос-Анджелеса Тори Парено. Она опубликовала запись, в центре которой — ее собственные руки. В какой-то момент создается иллюзия, что кисти рук девушки проходят одна через другую. За короткое время ролик посмотрели более девяти миллионов пользователей.