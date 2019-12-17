    17 декабря 2019, 10:38

    Опубликована оптическая иллюзия года

    Алексей Сахаров

    Пользователь Twitter InertialObserbr опубликовал оптическую иллюзию, которую назвал «Иллюзия 2019 года. Лучшая». Подписчики уже сломали мозг при просмотре ролика.

    Иллюзия основана на простой кривой Лиссажу. В короткой анимации автор использовал «умное затемнение/подсветку, чтобы создать иллюзию „двойной оси“», сказано в пояснениях к ролику.

    Фигуры Лиссажу — это траектории, которые чертит точка, которая одновременно совершает два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Подписчики автора пытались понять, в каком именно направлении вращается фигура. Это удалось не всем. И правда, нелегко понять, в каком именно направлении вращается фигура: слева направо или сверху вниз.

    Пользователи признались, что ролик вышел «залипательным». Некоторые смотрят на движущиеся линии часами и впадают в настоящий транс.

    «Я смотрю на это уже девять часов, высылайте помощь», — отметил пользователь ClassyScrientist. Судя по другим комментариям, он такой не один.

    На почетное наименования «оптической иллюзии года» ранее претендовал ролик жительницы Лос-Анджелеса Тори Парено. Она опубликовала запись, в центре которой — ее собственные руки. В какой-то момент создается иллюзия, что кисти рук девушки проходят одна через другую. За короткое время ролик посмотрели более девяти миллионов пользователей.