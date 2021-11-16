Опубликован рейтинг стран ЕС с наибольшим числом курильщиков
Европейское статистическое агентство: больше всего курящих граждан в Болгарии, Греции и Латвии
Европейское статистическое агентство составило рейтинг стран Евросоюза с самым большим числом курящих граждан. Об этом сообщил NEWS.ru.
По результата за 2019 года, самой «курящей» страной оказалась Болгария. Там эту вредную привычку имеют 29% взрослого населения. На втором месте Греция — 23,6%, на третьем — Латвия — 22,1%. Четвертое и пятое места заняли Германия — 21,9% и Хорватия — 21,8%.