Опубликован рейтинг стран ЕС с наибольшим числом курильщиков

Европейское статистическое агентство составило рейтинг стран Евросоюза с самым большим числом курящих граждан. Об этом сообщил NEWS.ru.

По результата за 2019 года, самой «курящей» страной оказалась Болгария. Там эту вредную привычку имеют 29% взрослого населения. На втором месте Греция — 23,6%, на третьем — Латвия — 22,1%. Четвертое и пятое места заняли Германия — 21,9% и Хорватия — 21,8%.