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    16 ноября 2021, 18:33

    Опубликован рейтинг стран ЕС с наибольшим числом курильщиков

    Европейское статистическое агентство: больше всего курящих граждан в Болгарии, Греции и Латвии

    Дарья Морозова

    Европейское статистическое агентство составило рейтинг стран Евросоюза с самым большим числом курящих граждан. Об этом сообщил NEWS.ru.

    По результата за 2019 года, самой «курящей» страной оказалась Болгария. Там эту вредную привычку имеют 29% взрослого населения. На втором месте Греция — 23,6%, на третьем — Латвия — 22,1%. Четвертое и пятое места заняли Германия — 21,9% и Хорватия — 21,8%.