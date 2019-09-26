Опубликован полный текст жалобы на Трампа и его сговор с Зеленским

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы, в которой говорится, как президент Дональд Трамп использовал свое положение, чтобы повлиять на выборы США 2020 года. Из-за этой жалобы над Трампом сейчас нависла угроза импичмента.

«Это вмешательство включает в себя, среди прочего, оказание давления на иностранное государство для расследования против одного из главных политических противников президента. <…> Личный адвокат президента, Рудольф Джулиани, является центральной фигурой в этих усилиях. По-видимому, генпрокурор Барр также задействован в этом», — отмечается в жалобе.

По данным информатора комитета, в августе Джулиани встречался в Мадриде с советником Зеленского Андреем Ермаком, причем об этой встрече публично заявлено не было. Кроме того, Джулиани якобы обращался и к другим членам команды Зеленского, в том числе к главе офиса президента Андрею Богдану, начальнику Службы безопасности Украины Ивану Баканову.

Зеленский не ожидал увидеть стенограмму разговора с Трампом Подробнее

Информатор также рассказал, что Джулиани и Ермак должны были встретиться в Вашингтоне в конце августа. Состоялась ли эта встреча, не уточняется.

В среду Белый дом опубликовал расшифровку переговоров Трампа и Зеленского после того, как в отношении президента США начали готовить процедуру импичмента. По мнению демократов, Трамп пытался заставить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который собирается баллотироваться в главы государства.