Опубликован первый проект города на Марсе

Международная группа ученых, архитекторов и дизайнеров разработала проект первого города, который может появиться на Марсе. Он уже получил название Нюва в честь древнекитайской богини. Архитектурная группа Abibo опубликовала первые изображения неземного города на своей странице в Instagram. Подробности о его функционировании рассказал в интервью Euronews основатель студии Альфредо Муньос.

По словам архитектора, город на Марсе нужно строить в скале. Это позволит защититься от атмосферного давления и радиации. Это полностью герметичная постройка в виде куполов. Кислород будут вырабатывать деревья, которые посадят в городе будущее поселенцы, а энергию они получат от солнечных батарей.

Муньос отметил, что при разработке дизайна учитывались разработки ученых, которые уже много лет изучают Марс.

«Первые поселенцы столкнутся с проблемами, которые специфичны именно для Марса. Одной из них станет гравитация, которая в три раза слабее, чем на Земле», — рассказал архитектор.

Он отметил, что город придется строить из материала, который есть на «красной планете». Если там подтвердится наличие воды, то из нее можно добыть углерод, а с помощью него получить сталь, из которого будут строить город.

«Знания, которые мы получаем, развивая город на Марсе, дают нам идеи чтобы мы могли сделать на Земле», — рассказал Муньос.

По оценке ученых, строительство может начаться к 2054 году, а первые поселенцы на Марсе прибудут туда к 2100 году. Ожидается, что в городе смогут одновременно жить до 250 тысяч человек. Там появятся дома, парки, спортивные залы и места для отдыха.

Добраться с Земли на Марс будет сложной задачей, но выполнимой. Доставлять туда людей в планируется каждые 26 месяцев. Дорога займет до 90 дней. Стоимость билета в одну сторону эксперты оценили в 300 тысяч долларов (около 22 миллионов рублей).