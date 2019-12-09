Опубликован график Зеленского во время «нормандского» саммита. Встречи с Путиным в нем нет
Зеленский признался, что хочет увидеть ПутинаПодробнее
Как пишет «Европейская правда», Зеленский приедет на саммит в Елисейский дворец в 16:55 по мск. Через 10 минут украинский лидер должен провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Затем, в 17:30, запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Саммит глав четырех стран «нормандского формата» намечен на 18:00.
Встреча Зеленского со СМИ должна начаться в 20:45. Также организаторы встречи предусмотрели проведение совместной пресс-конференции Украины, России, Германии и Франции.
Ранее Зеленский заявлял, что хочет повести личную встречу с Путиным. По его словам, в рамках саммита намечено несколько двусторонних встреч.
Саммит «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. Стороны обсудят вопрос по урегулированию конфликта на линии разграничения Украины и Донбасса.