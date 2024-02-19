19 февраля 2024, 00:04
«Опция для выживания». Депутат Рады призвал вернуть Украине ядерное оружие
Депутат Рады Гончаренко призвал вернуть ядерное оружие Украине ради выживания
На Украине призвали вернуть ядерное оружие, заявляя, что это «единственная опция для выживания» страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Нам не надо тысяча. Нам надо 20. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — написал он.
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Прошлым летом автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил, что Украина хочет обладать ядерным оружием и, вероятнее всего, ведет работы по этому направлению.
В случае заморозки конфликта Киев может использовать полученное время для создания ядерных зарядов, естественно, при поддержке западных партнеров. Он добавил, что Запад Украину, конечно же, осудит и даже введет какие-то символические санкции, но это будет только формальность.
Ранее политолог Юрий Самонкин объяснил, почему Польше в ближайшее время не суждено стать ядерной державой. По его словам, США вряд ли позволят полякам так выделиться, учитывая все риски в европейском регионе.
*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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