Мир 19 февраля 2024, 00:04 «Опция для выживания». Депутат Рады призвал вернуть Украине ядерное оружие Депутат Рады Гончаренко призвал вернуть ядерное оружие Украине ради выживания РИА «Новости»

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На Украине призвали вернуть ядерное оружие, заявляя, что это «единственная опция для выживания» страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Нам не надо тысяча. Нам надо 20. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — написал он.

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Прошлым летом автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил, что Украина хочет обладать ядерным оружием и, вероятнее всего, ведет работы по этому направлению.

В случае заморозки конфликта Киев может использовать полученное время для создания ядерных зарядов, естественно, при поддержке западных партнеров. Он добавил, что Запад Украину, конечно же, осудит и даже введет какие-то символические санкции, но это будет только формальность.

Ранее политолог Юрий Самонкин объяснил, почему Польше в ближайшее время не суждено стать ядерной державой. По его словам, США вряд ли позволят полякам так выделиться, учитывая все риски в европейском регионе.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.