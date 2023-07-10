Мир 10 июля 2023, 08:21 «Оптимизма нет». Переговоры Путина и Эрдогана назвали единственной надеждой зерновой сделки Источник РИА «Новости» назвал переговоры Путина и Эрдогана надеждой зерновой сделки РИА «Новости»

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Стороны пока не смогли договориться о продлении действия зерновой сделки после 17 июля. Исправить ситуацию смогут лишь двусторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил источник РИА «Новости».

«По состоянию на сегодня, оптимизма нет. <…> На сегодняшний день [переговоры] остаются единственной надеждой», — сказал он.

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Собеседник агентства заявил, что обычно именно по итогам беседы российского и турецкого лидеров удавалось переломить сложную ситуацию. По его мнению, так может случиться и в этот раз. Реджеп Тайип Эрдоган уже изъявил желание связаться с Владимиром Путиным, дело за администрацией президента России.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков допустил проведение переговоров, но сказал, что точную дату пока не назначили. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, личная встреча с Владимиром Путиным состоится в августе, когда он приедет в Турцию. На ней обсудят обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Срок действия зерновой сделки истечет 17 июля. ООН не смогла добиться исполнения части договоренностей, которая касалась снятия ограничений с экспорта российской продукции.