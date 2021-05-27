Оптическая иллюзия с обретающим цвета черно-белым видео удивила пользователей Сети

Психолог из Великобритании Джули Смит опубликовала в TikTok оптическую иллюзию, которая «сломала мозг» подписчикам. Блогер наклеила себе на лоб белый крест и сняла черно-белое видео. Потом она сделала изображение контрастным и попросила дождаться, когда ролик начнется заново, не отрывая глаз от креста. Благодаря этому трюку мозг «окрашивает» бесцветное изображение на несколько секунд.

Оптическая иллюзия удивила подписчиков. Пользователи признались, что видео «сломало им мозг». Некоторые назвали эту уловку «безумием».

«Из-за чрезмерного воздействия определенных цветов на рецепторы ваших глаз мозг видит инвертированные цвета при появлении черно-белого изображения», — заявила Смит в конце ролика.

Это видео собрало более 55 тысяч лайков. Под ним развернулась настоящая дискуссия, в которой приняли участие сотни людей. Были среди них и те, на кого трюк не подействовал.

На прошлой неделе в Сети активно обсуждали оптическую иллюзию с наполовину исчезнувшей на фото девочкой. Снимок опубликовал ее отец. Мужчина объяснил фокус: по его словам, дочка встала у стены, которая сливается по цвету с плиткой на дороге.