Оптическая иллюзия на стадионе Сан-Сиро заворожила пользователей Twitter

Видео со спуском посетителей стадиона «Сан-Сиро» в Милане по винтовому проходу стало вирусным в Twitter. Здание имеет такую конструкцию, что кажется она движется, когда по ней спускаются люди.

«Глядя на людей, покидающих „Сан-Сиро“, начинаю верить, что вся спиралевидная конструкция движется», — говорится в сообщении автора видео.

Опубликованным роликом поделились уже почти 14 тысяч человек.

В комментариях прийти к единому мнению о том, двигается лестница, как эскалатор или это просто зрение обманывает нас. Не обошлось и без шуток.

«Потребовался битый час, чтобы спуститься вниз. Эти противные итальянцы все продолжали добавлять лестницы снизу», — написал один из пользователей.

При этом те, кто действительно посещал стадион в реальной жизни заявили, что сам стадион выглядит просто потрясающе и очень красиво, даже не смотря на то, что спускаться приходится достаточно долго.

«Я не могу выбрать между стадионами Милана и Лондона. Они оба великолепны и уникальны по-своему», — говорится в сообщении одной из пользовательниц.