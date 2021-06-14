Опру Уинфри обвинили в манипулировании «слабовольным» принцем Гарри

Телеведущая Опра Уинфри манипулирует принцем Гарри ради своего карьерного роста. Об этом заявил отец Меган Маркл Томас в эфире телешоу «60 Minutes Australia».

По словам Томаса Маркла, популярная телеведущая использует не только Гарри, но и его дочь.

«Она использует их, чтобы построить свою карьеру», — сказал он.

По словам отца герцогини Сассекской, принц Гарри является слабохарактерным человеком. Он отметил, что Гарри можно склонить озвучить то, что не следует произносить на телевидении. Также Томас признался, что очень расстроился, узнав о проявлении на свет своей внучки только после публичного заявления.

«Я вижу, как они оба полностью забывают про свои семьи, и теперь они одни в огромном доме, в котором, вероятно, могут разместиться еще 20 человек», — заключил он.

В конце мая вышел документальный сериал «Моя невидимая сторона». Продюсером картины стал принц Гарри, а ведущей — Опра Уинфри. В сериале Гарри рассказал о проблемах с алкоголем, с помощью которого он пытался заглушить боль после потери матери.