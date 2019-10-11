Опрос: Зеленский вызывает доверие у 70% украинцев

«Газета.ru» уточнила, что на второй позиции в рейтинге доверия расположился спикер Рады Дмитрий Разумков с 54%. Тройку замкнул глава кабмина Алексей Гончарук. За него проголосовали 36% опрошенных.

Оказалось, что меньше всего граждане Незалежной доверяют бывшему генпрокурору Юрию Луценко, экс-председателю парламента Андрею Парубию, а также бывшему главе государства Петру Порошенко.

Больше половины респондентов выразили уверенность, что нынешнего президента в первую очередь заботит защита национальных интересов страны. Чуть больше 24% пришли к выводу, что Зеленскому важны собственные интересы, а также интересы его окружения.