Опрос YouGov: американцы допустили начало гражданской войны в США

Опрос компании YouGov и издания The Economist показал, что более двух пятых жителей США допускают начало гражданской войны в стране в течение ближайших 10 лет. Об этом написала «Политика сегодня».

Подобные результаты получают и другие исследователи. Кроме того, высказывания о зарождающемся конфликте звучат из уст американских политиков. Например, сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Линдси Грэм заявил, что «на улицах начнутся беспорядки», если ФБР предъявит обвинение экс-президенту Дональду Трампа из-за хранения секретных документов.

Аналитики сходятся во мнении, что экономический кризис и социальные потрясения окончательно разделили жителей США на два лагеря.