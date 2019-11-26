Опрос показал ухудшение отношения к США в Германии

«Вскоре отношения Германии и США могут еще ухудшиться. Требования, чтобы немцы оплачивали НАТО, угрозы санкциями, все это жителям Германии не по вкусу», — объяснил политолог.

Во вторник издание DW опубликовало результаты опроса, который провел американский социологический институт Pew Research Center. Результаты исследования показали, что 75% американцев считают хорошими отношения Германии и США. Тогда как 64% немцев назвали отношения между двумя странами плохими.

Издание также опубликовало результаты другого опроса. Его провел немецкий фонд имени Кербера. Согласно его данным, главной проблемой во внешней политике Германии 25% населения назвали отношения с США. Примечательно, что отношения с Россией указали лишь 8% опрошенных.

Эксперты фонда Кербера пришли к выводу, что отношения стран ухудшились с приходом к власти Дональда Трампа.

По словам Александра Рара, причина этого кроется в ультимативности условий со стороны США и возможностью санкций в отношении немецких компаний.

«Немцы всегда рассматривали американцев как союзников, а не как начальников и командиров. Сегодня США приказывают Германии как жить, как вести свою энергетическую политику, поэтому возрастает уровень антиамериканизма», — объяснил политолог.

Еще одной причиной Рар назвал военную экспансию США.

«Плюс пресса. У нас не пишут плохо про США, но негативных статей про Трампа хватает. На страницах газет президент США представляется как некий монстр, которого надо срочно убрать от власти», — рассказал эксперт.

Также опрос показал, что 55% немцев считают правильным оставаться в дружеских отношениях с Соединенными Штатами. Противоположные мысли высказали 30% респондентов. Также примечательно, что 7% населения выступили за сотрудничество с Россией и Китаем.

«То, что происходит сегодня, это еще не стратегический поворот Германии, но уже серьезные изменения. Три-четыре года назад такое представить себе было невозможно. Я думаю, уже в ближайшем будущем отношения двух стран могут испортиться еще сильнее. При этом немецкие элиты по-прежнему убеждены, что от США отходить нельзя. Ни Россия, ни Китай не являются сегодня альтернативой США в глазах широких слоев населения Германии», — подытожил Рар.