Мир 21 декабря 2022, 04:50 Более 80% жителей ЕС поддержали идею мирных переговоров по Украине Опрос Szazadveg: 82% населения Евросоюза хотели бы мирных переговоров по Украине Pxhere

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Большинство жителей стран Евросоюза выступили за начало мирных переговоров по Украине. Это показал опрос венгерского центра изучения мнения Szazadveg, сообщил ТАСС.

Как отмечено в исследовании, 82% респондентов согласились с тем, что России и Украине необходимо пойти на мирные переговоры, чтобы закончить конфликт.

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При этом с таким вариантом чаще соглашалось население тех стран ЕС, которые против новых проектов антироссийских санкций. В частности, на Кипре эту идею поддержал 91% респондентов, в Португалии и Греции за нее высказались по 89% опрошенных, а в Венгрии — 88%.

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Меньше всего сторонников переговоров оказалось в тех странах, которые поддерживают ужесточение и расширение санкций против России. Не поддерживают идею мирных переговоров 42% эстонцев, 36% латышей, 31% поляков и 29% литовцев.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что в ближайшее время мирные переговоры по Украине вряд ли возможны, но добиться завершения конфликта можно будет в грядущем году.