21 декабря 2022, 04:50
Более 80% жителей ЕС поддержали идею мирных переговоров по Украине
Опрос Szazadveg: 82% населения Евросоюза хотели бы мирных переговоров по Украине
Большинство жителей стран Евросоюза выступили за начало мирных переговоров по Украине. Это показал опрос венгерского центра изучения мнения Szazadveg, сообщил ТАСС.
Как отмечено в исследовании, 82% респондентов согласились с тем, что России и Украине необходимо пойти на мирные переговоры, чтобы закончить конфликт.
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При этом с таким вариантом чаще соглашалось население тех стран ЕС, которые против новых проектов антироссийских санкций. В частности, на Кипре эту идею поддержал 91% респондентов, в Португалии и Греции за нее высказались по 89% опрошенных, а в Венгрии — 88%.
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Меньше всего сторонников переговоров оказалось в тех странах, которые поддерживают ужесточение и расширение санкций против России. Не поддерживают идею мирных переговоров 42% эстонцев, 36% латышей, 31% поляков и 29% литовцев.
Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что в ближайшее время мирные переговоры по Украине вряд ли возможны, но добиться завершения конфликта можно будет в грядущем году.
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