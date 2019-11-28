Опрос показал отношение белорусов к России

Участники опроса прояснили, какими должны быть отношения Минска с Москвой. В результате 57,6% опрошенных хотят видеть союз двух стран. А 31,8% граждан Белоруссии надеются на партнерство стран.

Россия и Белоруссия подготовят план интеграции к 8 декабря Подробнее

Нейтральные отношения поддерживают 10,2% белорусов. При этом еще 0,2% граждан республики уверены, что российско-белорусские отношения должны быть враждебными.

Кроме того, участники опроса рассказали, как часто приезжают в Россию. Так, 21,4% белорусов бывают в России несколько раз в год, а 55,4% — один раз в год и реже. Никогда не посещали Россию 23,2% граждан Белоруссии.

По телефону опрос прошли семь тысяч человек, а 500 белорусов заполнили анкеты. Анкетирование приурочено к 20-летию Договора о Союзном государстве России и Белоруссии, который подписали 8 декабря. Он предполагает интеграцию РФ и Белоруссии в области экономики и других сферах.

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в декабре и решили, что интеграция двух стран не подразумевает их объединение. Они говорили только о расширении союзнических отношений, предусмотренных договором от 1999 года о создании Союзного государства.