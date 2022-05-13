Опрос показал недовольство венгров запретом на поставки энергоносителей из России

Подавляющее большинство жителей Венгрии выступили против запрета на поставки нефти и газа из России. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Szazadveg Alapitvany. Против введения эмбарго на поставки энергоносителей выступили 75% жителей европейской страны.

Авторы исследования отметили, что против введения запрета на поставки нефти и газа из России выступили как поддерживающие действующую власти Венгрии, так и сторонники оппозиционных партий.

«Три четверти опрошенных не поддержали бы блокирование поставок российских нефти и природного газа в Венгрию под давлением США и Брюсселя, но 21% не возражал бы против этого», — привел цитату из исследования RT.

Кроме того, 89% респондентов отметили, что введенные санкции против России негативно скажутся на экономике всех стран Евросоюза. Только 10% считают, что ограничения не приведут к неприятным последствиям.

Введение эмбарго на поставку российской нефти руководство Евросоюза прописало в новом санкционном пакете. Против запрета поставок энергоносителей выступили Венгрия, Болгария и Словакия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и попыталась поменять его точку зрения. Но результат оказался неудачным. Политик отказался голосовать за предложенный санкционный пакет.