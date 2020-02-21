Опрос показал настоящее отношение поляков к Красной армии

В последнее время Россию все чаще стали обвинять в событиях Второй мировой войны. Особенно громкие заявления звучали от властей Польши. Специалисты провели опрос и выяснили, что большинство поляков благодарны Красной армии за освобождение от фашистов.

Как пишет «Sputnik.Мнения», сначала участников опроса спрашивали о том, кто именно освободил узников Освенцима. 73% жителей Польши ответили, что освободителями стали бойцы Красной армии. Среди них большинство составляли люди старшего поколения или обладателей высокого уровня доходов и образования.

Еще 15% заявили, что Войско польское само изгнало немцев из лагеря смерти, а 5% уверены в успехе американской стороны. За армию Великобритании или другой страны высказались по 1% поляков. Затруднились ответить на вопрос 5% респондентов.

Благодарными советским бойцам за освобождение Польши от немцев оказались 65% опрошенных. С ними не согласились 27% поляков, а 8% не смогли определиться с выбором.

Опрос проводили специалисты французской компании IFop. Исследование основывалось на ответах тысячи человек старше 18 лет.

В конце января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия фальсифицирует историю Второй мировой, а Красная армия не освобождала Освенцим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что такими лживыми заявлениями поляк «убил в себе человека».