  • Опрос показал, что украинцы стали меньше доверять Зеленскому

    24 октября 2019, 17:08

    Ирина Нагайникова

    Процент доверия жителей Украины президенту Владимиру Зеленскому снизился и составил 66% против 72,2% на 19 апреля текущего года, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    Кроме доверия президенту, организаторы опроса уточнили и другие показатели. Например, 69% респондентов заявили о доверии к волонтерам, 67% — ветеранам АТО.

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    65% опрошенных доверилась армии, 56% — церкви, 48% — общественным организациям.

    Как оказалось, прокуратуре и судам украинцы доверяют меньше всего — за них проголосовали 15% и 14% респондентов, соответственно.

    Отмечается, что в опросе приняли участие 2,5 тысячи жителей разных регионов Украины старше 18 лет. Провели исследование с 19 по 22 октября.