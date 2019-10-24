Опрос показал, что украинцы стали меньше доверять Зеленскому

Кроме доверия президенту, организаторы опроса уточнили и другие показатели. Например, 69% респондентов заявили о доверии к волонтерам, 67% — ветеранам АТО.

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65% опрошенных доверилась армии, 56% — церкви, 48% — общественным организациям.

Как оказалось, прокуратуре и судам украинцы доверяют меньше всего — за них проголосовали 15% и 14% респондентов, соответственно.

Отмечается, что в опросе приняли участие 2,5 тысячи жителей разных регионов Украины старше 18 лет. Провели исследование с 19 по 22 октября.