Опрос показал, что более 50% американцев недовольны действиями Байдена по Украине и России

Соцопрос, проведенный службой Ipsos и телекомпанией ABC, показал, что 52% американцев негативно относятся к решениям, принимаемым руководством США по вопросу Украины и России. Об этом написало РИА ФАН.

При этом 46% респондентов высказали свое полное одобрение действиям Вашингтона.

В исследовании также говорится, что лишь 37% американцев одобряют действия Байдена по восстановлению экономики США, а 61% респондентов его нынешнюю политику осуждают.