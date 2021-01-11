Опрос ООН показал ожидания россиян на ближайшие 25 лет

Жители России надеются, что в ближайшие 25 лет улучшится ситуация в области соблюдения прав человека, экологии. Возможно, здравоохранение станет более доступным. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Организацией Объединенных Наций в рамках инициативы «ООН — 75: Глобальный диалог».

Результаты исследования оказались в распоряжении ТАСС. Респондентам из РФ задали вопрос о том, лучше или хуже человечество будет жить к 2045 году. Оптимистично настроены 46% опрошенных. Еще 29% полагают, что условия жизни станут хуже, а 25% уверены, что все останется без изменений.

Приоритетными вопросами россияне назвали также более доступное образование, снижение числа конфликтов и улучшение возможностей трудоустройства. В другом опросе жители РФ заявили, что в новом году хотели бы получать около 158 тысяч рублей.

Большинство жителей Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана и Украины тоже считают, что в ближайшие 25 лет ситуация в мир улучшится. Однако 47% американцев настроены пессимистично. Они опасаются, что жизнь станет хуже. Во Франции 61% респондентов заявили, что в ближайшие годы мир ничего хорошего не ожидает. Среди приоритетов мирового развития жители США и европейцы назвали защиту экологии.

В опросе приняли участие более семи тысяч россиян. По всему миру на вопросы социологов ответили свыше 1,5 миллиона человек из 193 стран. В скором времени генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш по результатам исследования подготовит доклад с рекомендациями по улучшению работы ООН и развитию международного сотрудничества.