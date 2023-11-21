Мир 21 ноября 2023, 18:50 Опрос NBC News: 57% американцев не одобряют работу президента Джо Байдена

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Более 57% американцев признались, что не одобряют работу Джо Байдена и его политику на посту президента США. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на результаты опроса телеканала NBC News.

Около 42% опрошенных заявили, что негативно относятся к Байдену как к публичной персоне. Еще столько же респондентов подчеркнули, что их энтузиазм в преддверии президентских выборов в 2024 году значительно снизился.

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Отмечается, что большинство американцев не видят на посту президента США ни Дональда Трампа, ни Джо Байдена.