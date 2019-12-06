  • Опрос: 60% украинцев готовы идти на компромиссы ради мира в Донбассе

    06 декабря 2019, 15:06

    Наза Салех Захи

    Около 60% жителей Украины заявили, что ради мира в Донбассе властям нужно идти на компромиссы. Таковы результаты опроса общественного мнения. Их опубликовал фонд «Демократические инициативы» имени И. Кучерива.

    Ради мира нужно соглашаться на компромиссы, но не на все. Такого мнения придерживаются 58,5% опрошенных во всех регионах Украины. Лишь 14% респондентов уверены, что ради этой цели можно идти на любые уступки. Другие опрошенные украинцы заявили, что вообще не готовы идти на компромиссы или же отказались отвечать на вопрос.

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    Проведение выборов на условиях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 66% респондентов считают неприемлемым условием. Также 63% резко отрицательно выступили против амнистии всех тех, кто воевал с украинскими войсками. Идею формирования силовых органов ДНР и ЛНР из местных представителей негативно восприняли 56%.

    Фонд «Демократические инициативы» им. И.Кучерива проводил опрос совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года. В нем приняли участие более двух тысяч жителей всех регионов Украины, кроме неподконтрольных Киеву областей Донбасса.

    Боевые действия в Донбассе начались в 2014 году после госпереворота на Украине.