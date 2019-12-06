Опрос: 60% украинцев готовы идти на компромиссы ради мира в Донбассе

Ради мира нужно соглашаться на компромиссы, но не на все. Такого мнения придерживаются 58,5% опрошенных во всех регионах Украины. Лишь 14% респондентов уверены, что ради этой цели можно идти на любые уступки. Другие опрошенные украинцы заявили, что вообще не готовы идти на компромиссы или же отказались отвечать на вопрос.

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Проведение выборов на условиях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 66% респондентов считают неприемлемым условием. Также 63% резко отрицательно выступили против амнистии всех тех, кто воевал с украинскими войсками. Идею формирования силовых органов ДНР и ЛНР из местных представителей негативно восприняли 56%.

Фонд «Демократические инициативы» им. И.Кучерива проводил опрос совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года. В нем приняли участие более двух тысяч жителей всех регионов Украины, кроме неподконтрольных Киеву областей Донбасса.

Боевые действия в Донбассе начались в 2014 году после госпереворота на Украине.