Украина пообещала помешать строительству опреснителей в Крыму

Украина угрожает Крыму срывом сделки по строительству опреснителей на полуострове. Как сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, Киев планирует найти ту международную компанию, о привлечении которой говорили крымские власти, и сорвать контракт.

«Было заявление незаконной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать», — сказал Кулеба.

Так в эфире телеканала «Украина 24» он прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о старте работ в январе 2021 года.

Аксенов сообщил, что строительство будет длиться 14-16 месяцев. На полуострове запланировано возведение сразу нескольких опреснителей для борьбы с дефицитом воды.

До вхождения Крыма в состав России в 2014 году, Украина обеспечивала до 85% потребностей населения региона водой. Позднее она полностью прекратила подачу через Северо-Крымский канал.