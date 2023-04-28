Мир 28 апреля 2023, 20:47 Определяющие источник радиации датчики США заметили на Украине NYT: США разместят на Украине датчики, определяющие возможный ядерный взрыв РИА «Новости»

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Соединенные Штаты якобы начали устанавливать на территории Украины сенсоры, которые фиксируют радиационную активность, а также определяют место и силу ядерного взрыва. Об этом сообщила газета The New York Times.

Эксперты из Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США рассказали изданию, что в случае ядерной катастрофы на Украине произойдет выброс радиации из атомного реактора.

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«Анализ ученых будет быстро предоставлен правительству США и центрам принятия решений в регионе, чтобы принять решения для защиты здоровья общественности», — пояснили специалисты.

Отмечается, что в Киеве ведут работу по установке датчиков, подготовке специалистов, а также по отслеживанию данных и возможному предупреждению об опасном уровне радиации.

В администрации Белого дома предположили, что установка сети датчиков поможет определить ответственную за возможный ядерный взрыв сторону и избежать ошибки в этом вопросе.

Ранее страны G7 обратились к России с призывом подтвердить позицию о недопустимости ядерной войны.