Определено самое неудачное оружие Второй мировой войны

Самыми неудачными образцами немецкой и отечественной военный мысли названы немецкий сверхтяжелый танк Maus («Мышь»), советский 37-миллиметровый миномет-лопата и американский однозарядный гладкоствольный пистолет Liberator («Освободитель»).

К таким выводам пришел «Военно-промышленный курьер». Работы по созданию танка, предназначенного для прорыва укрепленных оборонительных полос, так затянулись, что Адольф Гитлер в октябре 1944 года приказал свернуть работы над машиной.

Советский миномет-лопата ВМ-37 показал крайне низкую эффективность. Дальность полет мины была недостаточна, а ее осколочное действия признали слабым. В особенности, зимой, когда все осколки застревали в снегу.

Американский пистолет Liberator фактически был одноразовым и «допускал эффективную стрельбу практически только в упор».

Генеральный директор ЦНИИ «Прометей» Алексей Орыщенко заявил, что немцы так и не смогли повторить технологию создания литьевой башни без швов для танка T-34. В Германии для создания брони пользовались сваркой, в Советском Союзе — башни были литьевые.