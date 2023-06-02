02 июня 2023, 16:58
«Определенные нюансы». В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о конфликте на Украине
Пресс-секретарь Песков: Россия приняла к сведению позицию Армении по Украине
Россия приняла к сведению заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции страны по конфликту на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».
Глава закавказской республики сказал, что Ереван — не союзник Москвы в противостоянии с киевским режимом. Пашинян подчеркнул, что ситуация беспокоит Армению, потому что напрямую влияет на все взаимоотношения страны. При этом президент говорил, что республика не принимает чью либо сторону, а потому государство находится в уязвимом положении.
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Официальный представитель Кремля отметил, что это важное заявление.
«Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь добавил, что тем не менее России продолжит развивать отношения с Арменией. Накануне Владимир Путин поздравлял Никола Пашиняна с днем рождения. Глава российского государства отмечал, что высоко ценит конструктивный диалог, установленный между лидерами двух стран.
Армения
Украина
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