Определение КС по международному арбитражу объяснили в Совфеде

Любые споры между Россией и иностранными инвесторами международный арбитраж сможет рассматривать лишь в случае ратификации договоров в российском парламенте. Определение Конституционного суда (КС) по этому вопросу совершенно справедливо, пояснил сенатор Андрей Клишас.

«Это определение коснется любого международного договора, который не прошел ратификацию в парламенте. <…> Конституционный суд РФ, безусловно, прав. В противном случае — без ратификации международного соглашения парламентом — это означало бы вмешательство правительства в исключительные прерогативы законодательной власти», — приводит РИА «Новости» слова председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству.

КС России 26 декабря опубликовал определение по участию Международного арбитража в спорах между РФ и иностранными инвесторами. Согласно заявлению, без ратификации международных договоров решение инстанции в Гааге не имеет никакого веса.

Согласно этому определению, Россия не обязана выплачивать акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов, как это решил в феврале международный арбитраж.