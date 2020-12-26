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    26 декабря 2020, 12:17

    Определение КС по международному арбитражу объяснили в Совфеде

    Андрей Иванов

    Любые споры между Россией и иностранными инвесторами международный арбитраж сможет рассматривать лишь в случае ратификации договоров в российском парламенте. Определение Конституционного суда (КС) по этому вопросу совершенно справедливо, пояснил сенатор Андрей Клишас.
    Определение КС по международному арбитражу объяснили в Совфеде

    «Это определение коснется любого международного договора, который не прошел ратификацию в парламенте. <…> Конституционный суд РФ, безусловно, прав. В противном случае — без ратификации международного соглашения парламентом — это означало бы вмешательство правительства в исключительные прерогативы законодательной власти», — приводит РИА «Новости» слова председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству.

    КС России 26 декабря опубликовал определение по участию Международного арбитража в спорах между РФ и иностранными инвесторами. Согласно заявлению, без ратификации международных договоров решение инстанции в Гааге не имеет никакого веса.

    Согласно этому определению, Россия не обязана выплачивать акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов, как это решил в феврале международный арбитраж.