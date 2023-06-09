Мир 09 июня 2023, 16:24 Определен срок выхода России из ДОВСЕ МИД России объявил о выходе России из ДОВСЕ 7 ноября РИА «Новости»

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Россия направила странам — участницам Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) уведомления денонсации документа через 150 дней. Таким образом, страна выйдет из соглашения с 7 ноября. Дату уточнили в официальном заявлении Министерства иностранных дел.

В ведомстве отметили, что причиной выхода из ДОВСЕ стало включение в НАТО новых стран, которые не подписывали соглашение об обычных вооруженных силах в Европе, а также размещение на территории государств альянса оружия, которое превысило прописанные в договоре ограничения.

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Еще одной причиной назвали отказ стран-подписантов ДОВСЕ пересмотреть нормы документа с учетом нового времени, о котором стороны договорились в 1999 году в Стамбуле.

Выход России из ДОВСЕ также приведет к денонсации Будапештского соглашения 1990 года о максимальных уровнях обычных вооружений в странах Варшавского договора, а также документа, который предусматривал фланговые ограничения о передислокации российских войск по ее территории после прекращения существования Советского Союза.

Обсуждение выхода России из ДОВСЕ обсудят на конференции государств-участниц, которая должна собраться через 21 день после выпуска уведомления.

«Понятно, что в новых условиях Договор окончательно стал пережитком прошлого. У наших оппонентов не должно быть иллюзий, что Россия может в него вернуться», — отметили в российском МИД.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году. Со временем его пересмотрели один раз, но входящие в НАТО страны не стали ратифицировать новую версию документа.

В 2007 году Россия объявила мораторий на исполнение условий договора, а спустя восемь лет приостановила свое членство в Совместной консультативной группе.

Президент России Владимир Путин подписал одобренный Госдумой и Советом Федерации закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая этого года.