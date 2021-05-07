Определен исход франко-британского конфликта в Ла-Манше

Озвученные воинственные меры в конфликте между Британией и Францией внесли еще больший разлад в отношения не только этих двух стран, но и Великобритании и Евросоюза в целом. Это мнение генерального директора исследовательской компании Europe Insight Андрея Куликова, сообщил сайт Pravda.Ru.

Тем не менее этой конфликтной ситуации не стоит придавать особо большого значения, считает он. Великобритания и Франция «объединяют и общие проекты, и даже какие-то глобальные вещи типа взгляда на международные отношения в целом». Сперва Лондон и Париж снизят напряженность, а потом найдут какой-то компромисс, который более-менее всех устроит.

Британия до этого отказывалась соблюдать договоренности по Северной Ирландии в плане выполнения пунктов, связанных с обеспечением таможенного контроля. Тогда Брюссель выразил по этому поводу недовольство. По мнению Куликова, эти заявления сопоставимы. Брюссель или сейчас Париж и Лондон — каждая сторона преследует свои интересы.

«Но я верю в то, что страны сохраняют союзнические отношения, и вопрос будет урегулирован, и до исполнения этих угроз все-таки дело не дойдет», — сказал Куликов.

Несмотря на подписанное соглашение и продолжающиеся переговоры, вопросы Brexit до конца не урегулированы. По этой причине стороны продолжают отстаивать свои интересы, объяснил эксперт.

Ранее власти Франции пригрозили оставить остров Джерси в Ла-Манше без электричества. В ответ Великобритания направила два патрульных корабля Королевского военно-морского флота. Этот участок суши принадлежит британской короне, после Brexit Лондон и Париж не могут определить правила рыбной ловли в прилегающей акватории. Франция обеспечивает остров электроэнергией на 95%.

Последний раз Великобритания воевала с Францией против Наполеона Бонапарта в 1800–1815 годах. Английская армия участвовала в крайнем крупном сражении кампании — при Ватерлоо (1815).