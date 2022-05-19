Отправка техники и оружия на Украину в рамках нового пакета военной помощи начнется незамедлительно, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Представитель оборонного ведомства США озвучил, что будет включено в поставку. Его процитировало РИА «Новости».

«В этом пакете будет 18 155-миллиметровых гаубиц, 18 тактических машин для их буксировки, 18 артиллерийских орудий <…> и три радара AN/TPQ-36 для контрбатарейной борьбы», — заявил Кирби и добавил, что переброска начнется «очень быстро».

В четверг 19 мая конгресс США одобрил пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Законопроект не смогли ободрить в ускоренном формате, сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал процедуру. На процедурном голосовании 11 представителей выступили против, однако на окончательном голосовании закон набрал необходимое количество голосов.