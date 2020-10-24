Оправдавшая убийство учителя студентка получила условный срок

Студентка из Безансона написала в соцсетях, что Самуэль Пати, которого 16 октября обезглавил ученик, получил по заслугам. Пользователи сообщили о ее комментарии властям, 19-летнюю девушку взяли под стражу и допросили военные.

Следователи проверили телефон и компьютер студентки, но не нашли связей с террористами. Как стало известно изданию L’Est Republican, на суде девушка извинилась за свой комментарий. Она заявила, что сама себя не узнает, и ее так не воспитывали. После того, как студентка осознала, что своими словами разжигает ненависть в других людях, она удалила комментарий.

Обвинитель предлагал осудить девушку за оправдание терроризма на полгода условно и 180 часов общественных работ. Суд наказал ее условным сроком на четыре месяца и обязал пройти курсы гражданского просвещения, на которых рассказывается о ценностях и обязанностях французского общества. Оплатить их девушку обязали самостоятельно.

Возмутительный комментарий студентка оставила под сообщением о митинге в память Самуэлья Пати, которого обезглавил школьник за демонстрацию на уроке карикатуры на пророка Мохаммеда. Нападавший был застрелен полицией.