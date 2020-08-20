Оппозиционный штаб в Белоруссии заявил о готовности к диалогу с Россией

Координационный совет, который создала белорусская оппозиция, готов представить России свое видение происходящего в стране. Москву в КС назвали стратегическим партнером Минска.

Член президиума координационного совета Павел Латушко подтвердил, что оппозиция не против контакта с российской стороной. Его слова привело РИА «Новости».

«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, <…> представить в той или иной форме (видение ситуации)», — подчеркнул он, отвечая на вопрос прессы о готовности взаимодействовать с РФ.

В КС обратили внимание на стратегическое партнерство России и Белоруссии. Подобное заявление было сделано впервые.

Ранее о важности сохранить партнерские отношения с РФ говорила соратница Светланы Тихановской и глава штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Протесты в республике не утихают уже вторую неделю. Они начались после выборов главы государства, состоявшихся 9 августа. На голосовании, по данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала озвученные итоги выборов.