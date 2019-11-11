Оппозиционный сенатор объявила себя главой Боливии

10 ноября на фоне непрекращающихся протестов в отставку ушел президент страны Эво Моралес, находившийся у власти с 2006 года. Он назвал свой уход государственным переворотом.

Вскоре после этого об отставке объявили вице-президент Альваро Гарсиа Линера, председатель Сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер Сената, а также глава Палаты депутатов.

В фактической столице страны Ла-Пасе и других крупных городах жители собираются на улицах и празднуют. В Ла-Пасе также провели минуту молчания в память о жертвах беспорядков.

Экс-президент Карлос Меса, боровшийся с Моралесом на последних президентских выборах, назвал его решение уйти «концом тирании».

Основные союзники Боливии в регионе Куба и Венесуэла заявили о госперевороте в стране и выразили поддержку Моралесу.

Президент Боливии объявил об отставке на фоне протестов Подробнее

20 октября 2019 года в Боливии прошли очередные президентские выборы. Моралес объявил о победе, по данным избиркома он опередил Месу более чем на 10% голосов, что исключало возможность второго тура. Меса не признал итогов выборов, в стране начались забастовки и масштабные выступления против фальсификаций.

10 ноября Организация американских государств не смогла подтвердить результаты выборов и призвала провести новое голосование. После чего Моралес объявил о подготовке к избранию президента и членов обеих палат парламента, а также об изменении состава Высшего избирательного суда.

Вскоре после этого военные призвали Моралеса уйти в отставку.