Оппозиционный кандидат обходит Додона на выборах президента Молдавии. Обработано 99% протоколов

ЦИК Молдавии проверил 99% протоколов в ходе голосования на выборах президента страны. Пока лидирует экс-премьер страны Майя Санду. Она набрала 35,42% голосов.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК, за действующего президента страны Игоря Додона проголосовали 33,16% человек.

Оба кандидата проходят во второй тур президентских выборов, который состоится потому что ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов. Второй тур запланирован на 15 ноября. Для победы в первом туре победителю необходимо набрать 50% плюс один голос. Если ни один из кандидатов не набирает нужного числа голосов, то объявляется второй тур между занявшими первое и второе место.

Все протоколы с участков внутри страны уже обработаны, осталось дождаться результатов голосования в Канаде и Соединенных Штатах.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел в воскресенье, 1 ноября. Явка превысила необходимы порог в 33,33%, выборы признаны состоявшимися.

Новый президент Молдавии будет занимать свой пост в течение четырех лет. Всего на это место претендуют восемь кандидатов, но главные соперники — это действующий лидер страны Игорь Додон, который баллотируется на второй срок, и глава проевропейской оппозиции и партии «Действие и солидарность» Майя Санду.