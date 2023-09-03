Мир 03 сентября 2023, 14:11 Оппозиционного депутата заподозрили в госизмене в Киргизии МВД Киргизии: депутата парламента Мадумарова задержали по подозрению в госизмене РИА «Новости»

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Правоохранительные органы Киргизии задержали оппозиционного депутата Адхана Мадумарова по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

«Следственная служба начала расследование уголовного дела по факту государственной измены со стороны должностных лиц. В рамках дела задержали бывшего секретаря Совета безопасности Киргизии Адхана Мадумарова, ему предъявили соответствующее обвинение», — заявили в ведомстве.

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Первомайский районный суд Бишкека избрал Мадумарову меру пресечения в виде заключения под стражу. Время расследования дела он проведет в СИЗО, следствие продолжается.

Мадумаров — известный политик, он четыре раза избирался в местный парламент. Ранее занимал посты секретаря Совета безопасности, госсекретаря республики и спикера парламента.

В июне в Киргизии задержали группу из более чем 30 человек по подозрению в организации государственного переворота.