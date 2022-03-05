Украинские националисты схватили депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Нестора Шуфрича. Украинские СМИ сообщили, что нардепа задержали из-за «шпионажа».

Депутата Рады задержал 206-й батальон теробороны, созданный при поддержке партии «Европейская солидарность». Причиной стало то, что Шуфрич якобы фотографировал позиции националистических батальонов, написало украинское издание «Страна.ua».

Информацию о задержании депутата журналистам подтвердил член президиума центрального совета партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Юрий Бирюков. В соцсетях появились снимки с захваченным Шуфричем. При этом депутат имеет статус неприкосновенности. На одних кадрах Шуфрич стоит с завязанными глазами и руками, а на других фотографиях его держит за одежду мужчина в военной форме.

Источник фото: соцсети

В начале сентября 2021 года Шуфрич призывал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сесть в танк и поехать в Москву, если ему так хочется это сделать. Перед этим главком украинской армии заявлял, что не против был бы покататься на танке по Красной площади.