Оппозиционная партия в Раде отправится в ПАСЕ вопреки бойкоту украинской делегации

Украина окончательно отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ Подробнее

«Оппозиционная платформа — За жизнь» не будет уклоняться от выполнения своего долга перед украинским народом. Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ», — говорится в сообщении партии.

В оппозиционной партии объяснили, что для мирного урегулирования конфликта в Донбассе необходимо вести активный диалог со всеми соседними странами и восстанавливать отношения с Советом Европы.

В ОПЗЖ добавили, что решение украинской делегации отказаться от работы в ПАСЕ свидетельствует, что новая партия власти «Слуга Народа» полностью следует риторике прошлого руководства. Оппозиционеры назвали пропрезиденткую фракцию «последователями „партии войны“».