  • Оппозиционная партия в Раде отправится в ПАСЕ вопреки бойкоту украинской делегации

    26 сентября 2019, 00:41

    Ольга Чеснокова

    Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» отправит своего представителя на осеннюю сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Ранее украинская делегация отказалась от участия в заседаниях из-за возвращения России. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на сообщение политического движения, опубликованного на их официальном сайте.

    Украина окончательно отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

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    «Оппозиционная платформа — За жизнь» не будет уклоняться от выполнения своего долга перед украинским народом. Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ», — говорится в сообщении партии.

    В оппозиционной партии объяснили, что для мирного урегулирования конфликта в Донбассе необходимо вести активный диалог со всеми соседними странами и восстанавливать отношения с Советом Европы.

    В ОПЗЖ добавили, что решение украинской делегации отказаться от работы в ПАСЕ свидетельствует, что новая партия власти «Слуга Народа» полностью следует риторике прошлого руководства. Оппозиционеры назвали пропрезиденткую фракцию «последователями „партии войны“».