Оппозиционеры вышли на антиправительственный митинг в Тбилиси

Люди пришли к зданию парламента Грузии в Тбилиси с требованиями отставки правительства и досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Парламент Грузии отказался от перехода на пропорциональную избирательную систему Подробнее

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на одного из организаторов акции протеста, лидера общественного движения «Позор» Шота Дигмелашвили, 17 ноября на митинг пришли представители всех оппозиционных течений в стране.

Ранее они не признавали друг друга, однако это воскресенье объединились против управления государством одним человеком. Дигмелашвили обвинил в этом олигарха Бидзину Иванишвили.

«Надо исправить эту ненормальную систему», — сказал Дигмелашвили на открытии митинга.

Он отметил, что все оппозиционеры пойдут до конца и не прекратят свои выступления, пока их требования не выполнят.

Один из лидеров бывшей партии власти «Единое национальное движение» Григол Вашадзе заявил, что начинается регулярное пикетирование парламента.

По данным журналистов, на митинг пришли несколько тысяч человек. Ранее в МВД Грузии призвали призвали протестующих соблюдать закон и в случае необходимости подчиняться требованиям полиции