Мир 24 ноября 2023, 07:22 Оппозиционеры в Германии потребовали досрочных выборов Партия «Альтернатива для Германии» потребовала отставки Шольца и новых выборов РИА «Новости»

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Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» призвала отправить канцлера Олафа Шольца в отставку и провести досрочные выборы. Она заявила об этом в X (бывшем Twitter).

По информации пресс-службы партии, две трети немцев недовольны работой Олафа Шольца. Они заявили, что политик не справился с актуальными политическими вызовами. В АдГ уточнили, что дело не только в нем — плохо работало все коалиционное правительство, поэтому нужно принять кардинальные меры.

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«У этого может быть только одно последствие — отставка и новые выборы сейчас», — заявили в партии.

По конституции Германии канцлер может спросить у бундестага, пользуется ли кабмин поддержкой большинства депутатов. Если нет, он имеет право обратиться к президенту для роспуска и проведения досрочных выборов.

Немцы неоднократно призывали снять Олафа Шольца с должности канцлера. В мае 2022 года их возмутила его позиция по конфликту на Украине.