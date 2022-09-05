Мир 05 сентября 2022, 12:52 Поделиться Telegram

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Viber Оппозиционеры устроили пикет у здания правительства Молдавии Оппозиционеры Молдавии устроили пикет и потребовали отставки правительства РИА «Новости»

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Сторонники партии «Шор» вышли с пикетом к зданию правительства Молдавии утром 5 сентября. Оппозиционеры протестуют против подорожания продуктов и энергоресурсов и требуют отставки кабинета министров, сообщило РИА «Новости».

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«Это антинародное правительство. Мы призываем министров, чиновников, полицию не служить этому правящему режиму, который довел страну до экономического и энергетического краха. Правительство партии Натальи Гаврилицы должно уйти в отставку», — подчеркнул на митинге депутат от партии «Шор» Юлиан Балан.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» предположил, что протесты не повлекут смену режим — «нужно что-то большее, чем просто недовольство».

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