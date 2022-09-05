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Оппозиционеры устроили пикет у здания правительства Молдавии

Оппозиционеры Молдавии устроили пикет и потребовали отставки правительства

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Сторонники партии «Шор» вышли с пикетом к зданию правительства Молдавии утром 5 сентября. Оппозиционеры протестуют против подорожания продуктов и энергоресурсов и требуют отставки кабинета министров, сообщило РИА «Новости».

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«Это антинародное правительство. Мы призываем министров, чиновников, полицию не служить этому правящему режиму, который довел страну до экономического и энергетического краха. Правительство партии Натальи Гаврилицы должно уйти в отставку», — подчеркнул на митинге депутат от партии «Шор» Юлиан Балан.

По данным издания, мирная акция собрала около 100 участников и продлилась меньше часа. Полиция не вмешивалась.

Митинги и пикеты из-за роста цен и рекордной за 20 лет инфляции начались в Молдавии еще в мае. По мнению протестующих, власти не могут справиться с кризисом и не хотят вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ. Кроме того, представители оппозиции жалуются на политическое давление.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» предположил, что протесты не повлекут смену режим — «нужно что-то большее, чем просто недовольство».

Молдавия

Протесты

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