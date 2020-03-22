Оппозиционера Бжанию поздравили с победой на президентских выборах в Абхазии

Сторонники оппозиционного кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании празднуют его победу на выборах. ЦИК пока не предоставил официальные данные, но соперника уже поздравил с победой исполняющий обязанности президента и Адгур Ардзинба.

Провластный кандидат лично поздравил Бжанию и пообещал помогать в работе. Беспорядков в регионе нет. Оппозиционер поблагодарил своих сторонников за поддержку.

«А теперь за работу, товарищи!» — сказал он после речи с благодарностями.

Несколько десятков сторонников Адгура Ардзинбы встретили его выступление, где он пообещал не мешать выигравшему кандидату, аплодисментами.