Оппозиционер Миланович победил на президентских выборах в Хорватии
За президентское кресло Миланович боролся с действующим президентом и кандидатом от правящего Хорватского демократического содружества (ХДС) Колиндой Грабар-Китарович.
«По результатам подсчета данных со 100% участков Миланович получил один миллион миллион 34 тысячи голосов, Грабар-Китарович — 929 тысяч. Явка составила около 55%», — приводит агентство текст сообщения ГИК. Выборы прошли без нарушений. Вечером 5 января Миланович провозгласил победу, а Грабар-Китарович признала свое поражение. Нынешний премьер-министр страны и лидер ХДС поздравил Милановича с тем, что его кандидатуру поддержало большинство избирателей.
Президент в Хорватии выбирается на пятилетний срок. На него возложены представительские функции, тогда как внутреннюю и внешнюю политику государства по Конституции определяет правительство. Милановичу 53 года. Он занимал пост главы правительства Хорватии с 2011 года по 2016 год.