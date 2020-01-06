Оппозиционер Миланович победил на президентских выборах в Хорватии

Экс-премьер Хорватии Зоран Миланович победил на президентских выборах. Он является лидером крупнейшей оппозиционной силы в стране — Социал-демократической партии Хорватии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Государственную избирательную комиссию (ГИК).

За президентское кресло Миланович боролся с действующим президентом и кандидатом от правящего Хорватского демократического содружества (ХДС) Колиндой Грабар-Китарович.

«По результатам подсчета данных со 100% участков Миланович получил один миллион миллион 34 тысячи голосов, Грабар-Китарович — 929 тысяч. Явка составила около 55%», — приводит агентство текст сообщения ГИК. Выборы прошли без нарушений. Вечером 5 января Миланович провозгласил победу, а Грабар-Китарович признала свое поражение. Нынешний премьер-министр страны и лидер ХДС поздравил Милановича с тем, что его кандидатуру поддержало большинство избирателей.

Президент в Хорватии выбирается на пятилетний срок. На него возложены представительские функции, тогда как внутреннюю и внешнюю политику государства по Конституции определяет правительство. Милановичу 53 года. Он занимал пост главы правительства Хорватии с 2011 года по 2016 год.